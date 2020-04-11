Москва, , 01:23 — REGNUM Объём добычи нефти странами ОПЕК+ и странами, не входящими в картель, в мае-июне 2020 года уменьшится на 15 млн баррелей в сутки, заявил 10 апреля министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

"Дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взяла на себя ОПЕК+, будет еще 5 млн баррелей нефти сокращено странами-производителями, не входящими в ОПЕК+», — сказал российский министр.

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Он добавил, что вопрос о сокращении добычи нефти обсуждался в рамках контакта «большой двадцатки» (G20). Итогом заседания стала договорённость участников согласованно снизить объём нефтедобычи.

Условия соглашения ОПЕК+ пока не приняла Мексика, от которой требуют сократить свою добычу на 350 тыс. баррелей в сутки. Переговоры с этой страной продолжатся в субботу, 11 апреля.

Сегодня, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на в мире ежесуточно добывается почти 100 млн баррелей нефти.

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