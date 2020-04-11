Москва, , 00:53 — REGNUM Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, самые важные для экономики России предприятия будут определяться в 70 конкретных сферах. Для каждой из них установлены специальные показатели, которым должно соответствовать предприятие.

«В каждой сфере конкретные показатели: иногда стоимостные, иногда занятость, иногда и то, и другое, иногда какие-то натуральные», — объяснил Решетников.

При этом, добавил он, включение в перечень системообразующих предприятий не означает, что им автоматически будет предоставлен доступ к деньгам — этот вопрос будет решаться исходя из конкретной ситуации, после того, как «все способы нормализации деятельности исчерпаны».

Решетников отметил также, что «такой сферы, как деятельность тотализаторов, букмекеров» в новом перечне системообразующих предприятий не оказалось. Из обновлённого списка, в частности, исключили букмекерскую контору «Фонбет».

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