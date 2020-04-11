Москва, , 00:26 — REGNUM Увеличить объём субсидий для туроператоров, работающих на внутреннем рынке, предложили в Ростуризме на фоне распространения коронавируса, сообщили 10 апреля в пресс-службе ведомства.

Комплекс мер, как отмечается, прорабатывается совместно с Минэкономразвития РФ. Он будет направлен как на поддержку туроператоров, работающих на внутреннем направлении, так и для тех, кто работает на въездном направлении. Предполагается, что критерием для субсидии станет увеличение числа привезённых российских и иностранных туристов.

Кроме увеличения финансирования, может быть расширен список целевых регионов России, за привлечение туристов в которые полагается субсидия, а также целевых стран, за путешественников из которых полагается господдержка.

Предложения направлены в правительство России.

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