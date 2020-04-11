Киев, , 00:02 — REGNUM На 50 тысяч человек возросло количество безработных граждан за последние две недели на территории Украины. Об этом 10 апреля сообщил премьер страны Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Украина».

По данным Шмыгаля, общее количество безработных в стране составляет 320 тыс. человек, из них 50 тысяч человек зарегистрировано за последние две недели. Каждый день число безработных растёт на 4−5 тысяч, столько граждан ежедневно регистрируются в таком качестве.

Премьер Украины уточнил, что до введения карантинных мер по коронавирусу в стране ежедневно регистрировалось около тысячи граждан в качестве безработных.

Напомним, Шмыгаль заявлял о создании стратегии выхода из карантина, предусматривающей создание до 500 тысяч рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM о заявлении советника президента Украины по экономике Олега Устенко в связи с падением экономики Украины. По данным советника, дефицит бюджета страны в текущем году может составить 10%.

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