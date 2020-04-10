Москва, , 23:02 — REGNUM Министр энергетики России Александр Новак рассказал о согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти — ОПЕК+ — 23 нефтедобывающими странами. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Новак рассказал, что в ходе 10-часовых переговоров стран ОПЕК и не-ОПЕК все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры и сократить мировую добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки, хотя бы на период мая и июня 2020 года.

«В течение следующего полугодия частично восстановить добычу — сокращение составит 8 млн баррелей. Соглашение будет действовать два года. На 2021 год — 6 млн баррелей сокращение на все 23 страны. Эта квота будет действовать до 1 мая 2022 года», — рассказал Новак.

Он подчеркнул, что участники соглашения будут внимательно мониторить ситуацию на рынке, так как она явно будет меняться.

В случае необходимости либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах — участницах соглашения ОПЕК+.