Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен выступить с заявлением по вопросу финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он сообщил 10 апреля на брифинге в Белом доме.

«Мы сделаем заявление по Всемирной организации здравоохранения на следующей неделе», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что Соединённые Штаты выделяют ВОЗ порядка полумиллиарда долларов в год, и вопрос о целесообразности такого расходования средств необходимо обсудить.

Напомним, на днях президент США не исключил приостановки выплаты взносов в бюджет ВОЗ. По его словам, Вашингтон выделяет огромные деньги на работу организации, однако её эксперты ошиблись в своих прогнозах относительно распространения коронавируса в мире, излишне сконцентрировавшись на Китае.

Директор европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, коментируя заявления главы Белого дома, назвал недопустимым сокращение финансирования организации в период острого противостояния пандемии.

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