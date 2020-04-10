Берлин, , 22:57 — REGNUM Частичную национализацию авиакомпании Lufthansa могут осуществить власти Германии, чтобы не дать ей разориться, пишет 10 апреля Der Spiegel.

Сейчас в Германии идут переговоры между руководством авиакомпании, которая терпит большие убытки на фоне вызванного коронавирусом экономического кризиса, и германским минэкономики.

Напомним, до 1994 года Lufthansa являлась госкомпанией, затем была приватизирована, став полностью частной за три года.

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