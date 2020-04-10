Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться с Мексикой о некотором сокращении уровня добычи нефти в этой стране. Об этом Трамп сказал сегодня, 10 апреля, в ходе брифинга в Белом доме.

Напомним, что Мексика участвовала в переговорах ОПЕК+, но не согласилась с предложенным ей уровнем сокращения добычи нефти.

Однако Трамп заявил, что Мексика согласна сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, тогда как страны соглашения ОПЕК+ просили снизить несколько больше — около 400 тысяч баррелей в сутки. Трамп пообещал, что поможет Мексике в снижении уровня добычи «забрав излишек на себя». Мексика сможет возместить потери в будущем, когда такая возможность представится.

«Мексика снизит добычу на 100 тыс баррелей. Это значит, что они на 250−300 тыс баррелей отстают. Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США. Поэтому я согласился забрать «излишек» на себя, а они возместят это нам позже, может быть в другом виде», — сказал Трамп.

Журналисты спросили у Трампа, значит ли это, что США также будут сокращать добычу нефти?

Президент США ответил, что США уже снизили добычу, под давлением ситуации на рынке.

Напомним, что в соглашении ОПЕК+ США не участвуют.