Рига, , 22:08 — REGNUM Члены правительства Латвии достигли соглашения о доплатах в размере 60% получаемой заработной платы сотрудникам служб, чьё здоровье во время пандемии COVID-19 подвергается особому риску. Об этом пишет в пятницу, 10 апреля, портал Diena.lv.

По данным журналистов, речь идёт о медицинских работниках, сотрудниках органов государственного управления и муниципалитетов, должностных персонах со специальными обязанностями. То есть о группе лиц, которые подвергают себя риску заразится коронавирусом при выполнении служебных обязанностей.

Доплаты будут произведены за период с 1 апреля по 31 мая. Доплата не коснётся медицинских работников и других служащих, которые уже получают пособия.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.