Рига, , 21:55 — REGNUM Латвию, следуя по маршруту Китай — Россия — Латвия — Литва — Россия, Калининград, пересёк грузовой состав, состоящий почти из 100 контейнеров. Об этом сообщила представитель латвийской железной дороги Latvijas dzelzceļš (LDz) Элла Петермане порталу Diena.lv.

По ее словам, «супертяжёлый» поезд растянулся почти на километр в длину.

Петермане добавила, что переговоры о транзите этого состава начались ещё октябре 2019 г, окончательное соглашение было достигнуто в феврале 2020 г.

Партнёром LDz с российской стороны выступила дочернее предприятие РЖД компания «Трансконтейнер».