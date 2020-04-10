Рига, , 21:45 — REGNUM Служба государственных доходов (СГД) Латвии по состоянию на 9 апреля обработала заявки на выплату двухмесячного пособия по простою из-за пандемии от 2018 работодателей и 177 самозанятых лиц. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, пособия, на общую сумму 3 351 321 евро, получили всего 11 047 человек. Средний размер пособия едва составил 303 евро, максимально допустимый, согласно решению правительства — 700 евро.

Представители СГД продолжают рассмотрение заявок на пособия по простою.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.