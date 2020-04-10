Ташкент, , 21:40 — REGNUM Мы договорились поддерживать объемы товарооборота между государствами Тюркского совета В ходе внеочередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, участники приняли решение поддерживать объемы товарооборота, который существовал до пандемии коронавируса, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В работе саммита приняли участие главы государств и правительств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Туркмении, Узбекистана и Венгрии, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы договорились поддерживать товарооборота на докризисном уровне, оказывать взаимное содействие в стимулировании инвестиций и реализации приоритетных проектов, эффективно использовать транспортную инфраструктуру и снизить тарифы на грузоперевозки, в целом, обеспечивать беспрепятственное передвижение грузов с продукцией первоочередной необходимости для наших стран». сказал Мирзиёев.

Также стороны договорились о формировании в рамках Тюркского совета совместной системы эпидемиологического надзора, обмене информацией и опытом в области диагностики, лечения и другое.

«Хочу особо отметить, что все главы делегаций констатировали необходимость в новых механизмах и форматах в условиях пандемии для развития сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и транспортной сферах», подчеркнул Мирзиёев.