Душанбе, , 21:11 — REGNUM Снегопады и заморозки, обрушившиеся на Таджикистан 9 апреля, нанесли фермерским хозяйствам по всей стране большой урон.

Как сообщает«Азия-Плюс», в Хатлонской области Таджикистана из-за снега поваленными оказалось почти 30% плодовых деревьев, занимающих 1054 га земли.

Понижение ночной температуры воздуха привело к частичной потере урожая черешни, персиков, яблок, а также винограда, общая площадь которого в области составляет 436 га.

Посевы хлопка также не выстояли против разгула природы — на площади в почти 881 га паводок после таяния снега уничтожил все посеянные семена.

По словам председателя сельского округа «Гулистон» Мухаммада Мирзоева, у фермеров нет денег на повторный посев. По предварительным подсчётам, фермеры в итоге потерял в среднем по 35−40 тыс. сомони или порядка 3,5−4 тыс. долл. Большинство фермеров брали кредиты.

От погодной аномалии не спасли и парники — их плёнки прогнулись под толстым слоем снега и поломали всю рассаду. Пытаясь спасти урожай, фермеры разжигали костры в полях и огородах. Насколько эта мера оказалась эффективной, не известно.