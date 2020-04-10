Душанбе, , 21:10 — REGNUM Согласно постановлению правительства Таджикистана от 31 марта 2020 года в стране вводится запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из страны. Однако, как отмечает «Азия-Плюс» в силу запрет вступил ещё 1 марта 2020 года.

Подобные меры были приняты для расширения промышленной переработки лома и отходов металлов непосредственно внутри страны.

Ответственными за выполнение постановления назначены минпром, минфин, минтранс, а также министерство экономического развития и торговли и Таможенная служба страны.

После распада СССР большую часть металлолома из Таджикистана вывозили на переработку в Китай. В 2000-х годах в Таджикистане стали появляться мелкие предприятия, основанные китайскими бизнесменами, по переработке чёрного и цветного лома в низкокачественную арматуру.

Через почти 20 лет в 2018 году власти страны начали массово закрывать подобные учреждения, так как в это время в Гиссаре и Душанбе стали открываться современные металлургические заводы.

Заготовка металлолома в стране регулируется законом «О заготовке лома и отходов чёрных и цветных металлов».