Санкт-Петербург, , 21:10 — REGNUM Власти «подставили» бизнес, отказываясь объявлять форс-мажор из-за коронавируса, но требуя карантина. Такое мнение высказал 10 апреля генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«То, что сейчас бизнес подставили и сделали заложниками этой ситуации, — это вопиющая позиция», — сказал Федяков. С одной стороны, были объявлены «нерабочие дни», но все обязательства по контрактам остались в силе, отметил он, а банки уже рассылают «письма счастья» о выплате кредитов, нужно платить налоги и зарплаты. Как это возможно сделать в условиях «нерабочего месяца» для многих отраслей бизнеса, Федяков не представляет.

«По крайней мере в некоторых секторах бизнеса необходимо объявить, что данная ситуация является обстоятельством непреодолимой силы, это чистой воды форс-мажор, нужно остановить обязательства по действующим договорам до момента снятия угрозы эпидемии в нашей стране. И только таким образом мы сможем спасти хотя бы часть бизнеса, который без того сейчас очень сильно пострадал и будет страдать дальше, потому что экономический спад нам уже гарантирован. В противном случае просто в мае на работу будет некуда возвращаться персоналу. Добросовестные компании будут вынуждены объявить себя банкротами», — объяснил он.

Федяков полагает, что все социальные проблемы, связанные с экономическими последствиями эпидемии, не следует пытаться решить «за счет бизнеса», государство тоже должно взять на себя существенную роль по разрешению ситуации.

По его мнению, сфера услуг, общепит и некоторые другие совершенно точно претерпевают крах, и даже в одном Петербурге сотни тысяч горожан остаются без зарплаты и работы уже сейчас, причем у 60% нет никаких накоплений, но есть кредиты.

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По сведениям Федякова, малый и средний бизнес в 66% случаев тоже не имеет достаточных запасов, чтобы протянуть даже апрель. Меры поддержки, объявленные правительством РФ и регионами, он назвал нерешительными и недостаточными.

«Если федеральные власти не хотят признавать — значит, на региональном уровне надо признавать эту ситуацию форс-мажорными обстоятельствами», — сказал Федяков.

Он привел в пример позицию властей США, где не только собираются пустить триллионы долларов на поддержку граждан и предприятий, но в штате Нью-Йорк запрещено разрывать контракты и договоры аренды с ресторанами, которые закрылись из-за коронавируса.

«Вот до каких решений нужно дойти, чтобы спасти бизнес», — подчеркнул эксперт.

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