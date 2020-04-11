Тегеран, , 07:51 — REGNUM 10 апреля министр торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Андрей Слепнев призвал активизировать взаимные связи с Ираном в сфере экономики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В телефонном разговоре с послом Ирана в России Каземом Джалали Слепнев отметил, что Евразийский экономический союз поддерживает дальнейшее сотрудничество между Торгово-промышленными палатами Ирана и государствами-членами Союза.

«Союз поддерживает позицию Исламской Республики Иран в отношении иррациональных санкций США, в частности в отношении глобальной борьбы с коронавирусом», — подчеркнул министр по торговле.

Посол Ирана в России, в свою очередь, призвал серьезно отнестись к выполнению положений Соглашения между Ираном и государствами-членами Евразийского экономического союза. Он также настоятельно призвал к более широкому использованию имеющихся возможностей для развития торговли между Ираном и Союзом.