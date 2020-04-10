Санкт-Петербург, , 20:27 — REGNUM Российские поставщики продовольственных товаров готовятся к сокращению штата. Об этом заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы видим противоречивую и тревожную ситуацию», — сказал эксперт.

По словам Федякова, 40% поставщиков ожидают снижения объемов продаж по итогам 2020 года. Торговые сети уже наблюдают снижение трафика и объема продаж на 15−40% в зависимости от формата магазина, больше всего страдают гипермаркеты.

«Есть компании, которые рассчитывают на рост, но их процент значительно ниже. 35% опрошенных поставщиков заявляют о планах по сокращению персонала в ближайшие 90 дней. Это очень тревожный фактор, потому что скажется на экономике в целом и доходах населения в частности», — заявил Федяков.

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Он считает необходимыми более решительные меры по поддержке бизнеса и населения, и эти два понятия Федяков разделять не считает нужным.

«Набор мер, который у нас обсуждается, весьма скромен, особенно если мы посмотрим на зарубежный опыт. Некоторые страны направляют на поддержку до 10% ВВП, у нас же даже обещанный комплекс мер исчисляется пока единицами процентов, правительство всё еще занимает достаточно консервативную диспозицию», — добавил он, подчеркнув, что многие предприятия в России до конца апреля не доживут.

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