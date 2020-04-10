Кишинёв, , 19:55 — REGNUM Молдавия ждет от Евросоюза обещанной финансовой помощи на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом заявил 10 апреля на брифинге в Кишиневе президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

По его словам, пока не поступило ни копейки. «Я слышал заявления о том, что Евросоюз готов нам помочь. Надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем. Мы беседовали с нашими партнерами из ЕС, и очень надеемся, что мы тоже получим какую-то поддержку от Брюсселя. Они же заявили, что готовы помочь странам «Восточного партнерства» — были красивые слова, и суммы называли крупные. Надеемся, что помощь все-таки будет», — сказал Додон.

Он отметил, что в Молдавию уже поступила гуманитарная помощь из России, Китая, Турции, США и Швейцарии, правда в виде медикаментов и оборудования, а не денег. Но в ближайшее время поступит кредит от России в 200 млн евро, а также кредиты от МВФ.

«Посмотрим, как ЕС выполнит свое обещание», — добавил Додон.

Он также рассказал, что Россия предоставит Молдавии бесплатно грузовой самолет для доставки закупленного молдавскими властями медицинского оборудования из Китая.

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