Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM В условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции работу в Петербурге возобновляют более 22 тысячи предприятий. Об этом 10 апреля сообщили в Смольном.

Предприятия обязаны были определить численность сотрудников, которым будет нужно являться на работу и которых отправят на удалёнку. Подать сведения можно было до 7 апреля. Заявку успели подать примерно 22 тысячи работодателей.

Кроме того, все они должны разработать и применять стандарты безопасности, касающиеся режима доступа на предприятие, организации питания, санитарной обработки помещений, обеспечении работников средствами защиты и прочего.

Например, в компании «Транснефть — Балтика» установили особые режимы работы, организовали специальные трансферы, который минимизирует использование сотрудниками общественного транспорта.

В компании «НТФФ «Полисан» 36% коллектива — 380 человек — работают удаленно, а 28 сотрудников старше 65 лет не посещают рабочие места уже третью неделю. В компании ежедневно измеряют температуру, кормят людей, а тех, кто работает в ночную смену, развозят по домам.

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Ранее ИА REGNUM сообщало об особенностях работы и возвращении с карантина сотрудников Адмиралтейских верфей, Балтийского завода, «Силовых машин», Северной верфи, ЛОЭСК и других крупных предприятий.

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