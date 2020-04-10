Санкт-Петербург, , 19:42 — REGNUM Крупнейший в России сервис доставки продуктов iGooods берет на временную работу коллективы нескольких закрывшихся сетевых кафе и ресторанов, а также магазинов. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 апреля в компании.

Программа обмена персоналом на время распространения коронавируса поможет сотрудникам закрывшихся заведений сохранить доходы — сервис предлагает нанять и обучить их.

Сейчас в iGooods работает 1500 закупщиков и курьеров, но до конца апреля они намерены нанять еще 1700 человек. Заметим, сервис перегружен заказами от петербуржцев, которые ушли на самоизоляцию: 10 апреля можно заказать доставку только на 22 апреля.

Управляющий и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис заметил, что эпидемия показала, как бизнес может объединиться в непростых условиях.

«Мы понимали, что работодателям будет непросто отправлять людей в вынужденный отпуск, а мы как раз нуждались в резком увеличении персонала. Буквально в течение недели нам пришлось перестроить все процессы. Мы кардинально изменили систему подбора персонала, переместив точки отбора и практического обучения на места, что в разы увеличило пропускную способность. Ранее мы нанимали по 30−40 сотрудников в неделю, теперь задача перейти на объемы 500−700 человек в неделю», — сказал Кунис.

На работу в iGooods в качестве персональных закупщиков и курьеров уже перешли сотрудники «Теремка», «Буше», «Спортмастера» и таксопарка «068». Сервис также ведет переговоры с сетями «Британские пекарни», «Улыбка радуги», «Домовой», Rolf, 585, Burger King, KFC и McDonald’s.

Директор департамента по управлению персоналом сети ресторанов «Теремок» Ольга Герасименко заявила, что сохранение коллектива — сейчас ключевая задача компании.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать наших сотрудников в непростое время, поэтому мы ищем дополнительные возможности, чтобы сохранить их уровень дохода. Мы работаем напрямую с компаниями-партнерами, одна из которых iGooods. Сегодня доставка — это тренд и востребованная услуга, поэтому мы рады такому симбиозу», — заявила она. На данный момент в общей сложности 200 сотрудников перешли в компании-партнеры в Петербурге, а в России — около 350 человек.

Временное трудоустройство в этом контексте означает, что компании не увольняют сотрудников, но «переводят» их на работу к партнеру. В результате персонал сохраняет уровень дохода, сервис может справиться с лавинообразным спросом из-за пандемии, а работодатель не теряет своих людей.

«Для нас было критически важно найти возможность работы и заработка для наших сотрудников в тот момент, когда компания оказалась ограничена в своей деятельности. Процесс временного трудоустройства еще продолжается: 114 сотрудников «Буше» получили предложения от разных компаний, некоторые перешли в iGooods. Мы заключили договоренность, что сотрудники возвращаются в «Буше» после стабилизации ситуации, все рабочие места сохраняются. Пока с партнерами договаривались о трех месяцах, но все готовы двигать сроки как в сторону сокращения, так и в сторону продления в зависимости от ситуации», — сообщил коммерческий директор «Буше» Роман Певзнер.

Срок обучения новых сотрудников в iGooods уже сократили с пяти до одного дня, чтобы быстрее реагировать на ситуацию, сервис внедрил более простое в обращении программное обеспечение для работы с заказами и ввел новую должность «помощник закупщика».

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