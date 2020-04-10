Подгорица, , 18:41 — REGNUM Средний показатель смертности от коронавируса в странах бывшей Югославии составляет 2,7 процента, число подтвержденных случаев во всех шести странах — 7,170, а число умерших — 196, согласно официальным данным за 9 апреля.

Самый низкий уровень смертности в Черногории (0,8%), которая также является последней страной в Европе, где зарегистрирован коронавирус. Число подтвержденных случаев смертельного вируса составляет 252, и два пациента умерли, сообщает N1.

Самый высокий уровень смертности в Северной Македонии (4,5 процента), где зарегистрировано 663 человека, инфицированных коронавирусом, с 30 смертельными исходами.

В Боснии и Герцеговине подтверждено 857 случаев, 35 смертей, при этом уровень смертности составляет 4,1 процента.

Процент смертей по сравнению с общим числом зарегистрированных случаев коронавируса в Словении составляет 3,8 процента. В ближайшей к Италии стране официально зарегистрировано 1124 инфицированных и 43 погибших.

Уровень смертности в Сербии составляет 2,3 процента, но также самое высокое число подтвержденных случаев (2867) и смертельных случаев (66).

В Хорватии уровень смертности в два раза ниже, чем в среднем по бывшим югославским республикам (1,4 процента), при этом 1407 человек имеют положительный результат на коронавирус и в общей сложности 20 умерших.

Мировая смертность от коронавирусов составляет 5,9 процента.

Согласно методологии Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности рассчитывается путем деления числа смертей на число официально подтвержденных случаев.