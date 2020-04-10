Москва, , 18:38 — REGNUM Расплачиваться за «гениальные» схемы в ОПЕК+ приходится жителям России. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Сегодня если не 50%, то близко к этому товаров поступает из-за рубежа, соответственно, падение цен на нефть, рост доллара, — всё это привело к обеднению обычных российских домохозяйств. Расплачиваться за эту «гениальность», которую проявили наши чиновники, руководители, в этот месяц с небольшим пришлось российским гражданам, и ещё придется расплачиваться, поскольку всё на свои круги ещё не вернулось», — заявил Куринный.

Парламентарий напомнил, что полтора месяца назад «Россия поссорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами, началось мерение понтами, кто важнее, Россия отказалась уменьшить добычу нефти, ОАЭ сказали, что они её, наоборот, увеличат, и обрушили цену, но, в итоге, пострадали и первые, и вторые».

Россия сначала отказалась снижать добычу нефти на 0,3 млн баррелей в сутки, теперь будет снижать на 2,6 млн баррелей, то же самое касается саудитов, отметил депутат.

«Мы вернулись к 32−35 долларам за баррель, что позволяет держаться на плаву, но не густо, тем более что пришлось сократить объем добычи нефти, с сокращением объема денежная масса тоже снижается значительно», — рассуждает Куринный.

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