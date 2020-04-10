Казань, , 19:06 — REGNUM Первая партия антисептика, выпущенная на саратовском предприятии «Нита-Фарм», отгружена в региональные торговые сети. 50 тыс. флаконов поступят в продажу в сети магазинов 11 апреля. Дезинфицирующие средства в виде спрея объемом 100 мл предназначены для нанесения на кожу. Со слов производителя, антисептик содержит хлоргексидин, глицерин, декспантенол и ароматизатор.

Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 50 тонн продукции в месяц, сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с угрозой распространения коронавируса в Саратовской области ООО «Пирро Групп» наладило пошив защитных масок, в планах — производство защитных костюмов. До настоящего момента изготовлена опытная партия продукции. 30 марта компания получила сертификат соответствия выпускаемых защитных масок и защитных костюмов.

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