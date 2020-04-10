Мадрид, , 18:21 — REGNUM Потери испанского бизнеса будут в два раза большими, чем теперь, если ситуация с коронавирусом не изменится к лету, сообщает 10 апреля Deutsche Welle.

По данным портала, из-за того, что в Испании не приехали туристы на пасхальные праздники, экономика страны потеряла €30 млрд. Если к лету не будет побеждена пандемия, «потери удвоятся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Испании количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 157 022. Страна находится на втором месте по числу заболевших. Количество летальных исходов достигло 15 843.

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