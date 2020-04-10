Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Общество принимает новые правила игры и сокращает выходы из дома, поэтому за последние недели курьерская доставка начала пользоваться большим спросом, чем в пункты выдачи, заявил ИА REGNUM 10 апреля CEO федеральной логистической компании IML в Санкт-Петербурге Виталий Легошин.

Логистические компании оперативно ввели услугу бесконтактной доставки. «Можно заранее написать расписку о получении предоплаченного заказа и фактически не взаимодействовать с курьером — он оставит посылку возле двери и отойдет на 1,5 метра», — отметил Легошин.

Он также обратил внимание, что полукарантинные меры, а именно массовое закрытие торговых центров, повлияло на пункты выдачи. Около 15% сети были вынуждены переехать в более доступные для получателей места.

«Внутри компании пришлось усилить меры безопасности. Максимально возможное количество офисных сотрудников переведено на работу из дома. Работникам склада, водителям и курьерам — всем, кто много контактирует с другими людьми — ежедневно выдаются маски и антисептические средства», — добавил Виталий Легошин.

По его словам, на внутрироссийские перевозки ужесточение не повлияло: и магистральные перевозки, и локальная курьерская доставка работает в штатном режиме. Исключение — несколько регионов, на въезде в которые организована проверка ввозимых грузов. Например, перед Самарой выстроилась 50-километровая пробка.