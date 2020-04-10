Минск, , 18:02 — REGNUM «Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. составил 100,9%, с декабрем 2019 г. — 102,7%», — сообщил сегодня, 10 апреля Национальный статистический комитет Белоруссии.

В официальном сообщении сказано также: «Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. составил 101,1%, с декабрем 2019 г. — 102%».

Согласно опубликованным данным, цены за январь-март 2020 года повышены к такому же периоду прошлого года на 4,6%. В том числе на продовольственные товары — на 3,8%, на непродовольственные товары — на 4,1%, а на услуги — на 7%.

По сравнению с декабрём прошлого года мартовские цены в Белоруссии выросли на 2,7%. В том числе на продовольственные товары — на 2,1%, на непродовольственные товары — на 2,5%, а на услуги — на 4,1%.

По сравнению с мартом 2019 года цены нынешнего марта в Белоруссии выросли на 4,9%. В том числе на продовольственные товары — на 3,6%, на непродовольственные товары — на 4,6%, а на услуги — на 7,5%.

Напомним, в ноябре 2019 года Александр Лукашенко подписал указы N401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и N402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год». Согласно этим указам, ВВП Белоруссии в 2020 году вырастет на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП, а инфляция не превысит 5%.

Читайте больше материалов на эту тему в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии