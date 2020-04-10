Москва, , 18:01 — REGNUM

Специальный этап международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge «Лига Лидеров России» стартовал для суперфиналистов и победителей специализаций конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Эксклюзивный образовательный проект организован Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, а также АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке клуба Лидеров России «Эльбрус».

"Специальный этап Global Management Challenge «Лига Лидеров России"направлен на проверку бизнес-мышления, управленческого мастерства и антикризисного менеджмента суперфиналистов и победителей специализаций конкурса «Лидеры России 2020». Мы получили 200 заявок из 46 регионов России. Суперфиналисты и победители специализаций объединились в 40 команд. Больше всего регистраций поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областей, а также Ставропольского края, Республики Татарстан и Республики Дагестан», — уточнил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Участникам чемпионата предстоит в смоделированных условиях на протяжении виртуального года управлять компанией, находящейся в условиях экономического спада, наблюдаемого сегодня в мире. Тренинг основан на комплексном компьютерном бизнес-симуляторе, максимально приближенном к реальности и передающем деятельность компании в условиях конкуренции на международном рынке.

Чемпионат позволит участникам развить личностные и управленческие компетенции, а формат командного соревнования даст опыт работы с другими успешными конкурсантами и укрепит горизонтальные связи.

Лучшие команды образовательного проекта получат возможность принять участие в национальном финале чемпионата Global Management Challenge осенью 2020 года в Москве, а также получат сертификаты в области стратегии и управления бизнесом.

Global Management Challenge — крупнейший в мире чемпионат по стратегии и управлению бизнесом, основанный в 1980 году в Португалии и за 40 лет истории, охвативший более 30 стран мира. В России чемпионат проводится с 2006 года, его организатором выступает РАНХиГС при поддержке Агентства стратегических инициатив. За все время проведения соревнований в них приняли участие более 650 тысяч человек по всему миру и свыше 70 тысяч участников в России.

Global Management Challenge аккредитован EFMD (Европейский фонд развития менеджмента) как высокотехнологичный инструмент для обучения и оценки управленческих и бизнес-компетенций, в том числе в формате онлайн-курса (EFMD EOCCS). Чемпионат включен в перечень образовательных программ в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2019 году специальный этап чемпионата проводился для полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» первого и второго сезонов и собрал более 1000 участников. 7 лучших команд конкурса «Лидеры России» соревновались за звание лучших управленцев страны на национальном финале Global Management Challenge 2019 в Екатеринбурге. Победу в нем одержала сборная команда участников проектов «Россия — страна возможностей», один из полуфиналистов конкурса «Лидеры России» в сборной российской команде был удостоен титула мирового чемпиона.