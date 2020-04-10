Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Сбербанк выдал первый займ на выплату заработной платы под 0% годовых в Северо-Западном федеральном округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в кредитной организации.

Денежные средства со ставкой 0% по госпрограмме получил оздоровительный SPA-центр «Формула красоты» в Великом Новгороде, работающий с 2004 года.

Займ выдают на сумму из расчета числа сотрудников, умноженного на МРОТ и умноженного на шесть месяцев — до 1 октября 2020 года. То есть предприятие сможет платить зарплату в минимальном размере. МРОТ в Новгородской области в 2020 году составляет 12 тыс. 130 рублей.

Воспользоваться программой могут зарплатные клиенты Сбербанка с перечислениями в I квартале 2020 года, которые осуществляют деятельность в одной из пострадавших отраслей, утверждённых правительством РФ. Предприниматели начали получать предодобренные предложения по таким кредитам.

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«Обеспечить поддержку наших клиентов, пострадавших от распространения коронавируса COVID-19, — одна из ключевых задач банка. Именно для них в первую очередь разработана эта программа. Для подачи заявки не обязательно посещать офис банка, это можно сделать удалённо через «Сбербанк Бизнес Онлайн», — заявил председатель Северо-Западного Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Чтобы поучаствовать в программе, срок работы компаний должен быть не менее одного года, кредитование предоставляют до 1 октября 2020 года.

«Сейчас не просто важно сохранить бизнес на плаву. Сервис высокого уровня обеспечивают люди, поэтому тем, кто оказался в сложной ситуации, особенно ценно сохранить квалифицированных сотрудников, и такая поддержка со стороны государства и банков актуальна для нас», — заметил директор ООО «Формула красоты» Виктор Широков.