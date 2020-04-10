Москва, , 17:58 — REGNUM Объективных экономических причин для роста цен на большинство продовольственных товаров в России нет. Об этом заявил 10 апреля начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев.

«Сейчас у нас может быть одна проблема — ажиотажный спрос, который может приводить к созданию дефицита и росту цен», — приводит его слова ТАСС.

Тенишев отметил, что ФАС будет проводить антимонопольные расследования по фактам роста отпускных цен на продовольствие на основании информации Ассоциации компаний розничной торговли.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате сообщили об ускорении недельной инфляции в стране до 0,3%. По информации ведомства, за период с 31 марта по 6 апреля произошёл существенный рост цен на лук, картофель, гречневую крупу, яйца и другие продукты питания, а также цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости.

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