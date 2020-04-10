Рим, , 17:55 — REGNUM Налогообложение граждан Италии, которые зарабатывают более 80 тысяч евро в год, в 2020 и 2021 годах может быть повышено, с такой инициативой выступили в пятницу, 10 апреля, депутаты от Демократической партии (входит в правящую коалицию).

Параметры предлагаемых изменений они не назвали, однако отметили, что повышение составит от «нескольких сотен евро» (для тех, чей доход чуть более 80 тысяч евро в год) до нескольких десятков тысяч евро в год, что позволит собрать около 1,3 млрд евро и потратить их на поддержку наименее обеспеченных и наиболее пострадавших от последствий пандемии граждан.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе — 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты .

По данным на 9 апреля, в Италии умерли 18 279 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 610. Днем ранее число погибших увеличилось на 542. Выздоровели 28 470 человек, за день этот показатель увеличился на 1979 (днем ранее — на 2099). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4204. В настоящее время больны 96 877 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 143 626.