Калуга, , 18:19 — REGNUM Калужской таможней была задержана партия груш из Бельгии и Польши общим весом 100 тонн, сообщили 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM ведомстве.

Санкционная продукция была изъята и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов Фото пресс-службы Калужской таможни

Сопроводительные документы на груз отсутствовали. Санкционная продукция была изъята и уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов в присутствии сотрудников областного управления Россельхознадзора. Это уже вторая большая партия европейских фруктов, перехваченная в 2020 году калужской таможней.

Запрещенная к ввозу в РФ продукция перевозилась пятью грузовыми фурами. В настоящее время таможенники рассматривают вопрос о привлечении водителей транспортных средств к административной ответственности.

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