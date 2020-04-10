Пенза, , 18:58 — REGNUM Осужденные 12 колонии-поселения (КП-12) по Пензенской области изготовят Сурскому дому-интернату для престарелых и инвалидов постельное белье (простыни, пододеяльники и наволочки). Всего будет пошито комплектов белья на сумму более 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Главный инженер управления Юрий Дианов рассказал, что с начала года КП-12 заключила восемь контрактов на общую сумму более 500 тыс. рублей. Договорные отношения с Мокшанским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей, многопрофильным техникумом «Мокшанский интернат», Грабовским психоневрологическим интернатом и Пензенским домом ветеранов позволили привлечь к труду в данном исправительном учреждении 27 работников из числа спецконтингента.

С начала года с исправительными учреждениями Пензенской области заключено контрактов на сумму 1,5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, никольская районная больница заключила контракт на пошив мягкого инвентаря — простыней, наволочек, подушек, пододеяльников — с УФСИН России по Пензенской области. Общая сумма контракта — почти 300 тыс. рублей.

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