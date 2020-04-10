Воронеж, , 17:28 — REGNUM Воронежская компания АО «Русавиаинтер» задолжала своим 423 сотрудникам зарплату на общую сумму 42 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил 10 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов по итогам проверки, проведённой прокуратурой.

В ходе проверки выяснилось, что долг АО «Русавиаинтер» перед 423 работниками образовался за период с декабря 2019 года по март 2020 года, а общая сумма долга достигла 42 млн рублей.

В отношении АО «Русавиаинтер» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), в адрес генерального директора внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Также материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел по Левобережному району СКР по Воронежской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».