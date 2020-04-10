Ашхабад, , 17:28 — REGNUM Компания «Lotus Holding» подала в международный арбитраж иск на сумму €67 млн (5,4 млрд рублей) против правительства Туркмении, передает «Информационный портал Туркменистана».

Турецкий инвестор обвинил туркменские власти в отказе оплатить строительство двух электростанций общей мощностью 254 МВт и в незаконном расторжении контракта с нефтеперерабатывающим комплексом.

В свою очередь правительство Туркмении объявило претензии руководства турецкой фирмы необоснованными.

В итоге трибунал международного центра по урегулированию инвестиционных споров решил дело в пользу туркменских властей, отказавшись признавать указанные в нем претензии и обязав турецкого инвестора оплатить судебные издержки Туркмении на сумму около $1 млн (74 млн рублей).