Москва, , 17:25 — REGNUM Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономические последствия от пандемии коронавирусной инфекции испытывают на себе 84% всех российских компаний. Об этом она сказала сегодня, 10 апреля, на пресс-конференции.

«Наш еженедельный опрос предприятий показывает, что уже 84% предприятий против 73% на прошлой неделе в той или иной мере испытывают на себе влияние экономических последствий коронавируса», — сказала Набиуллина.

Она отметил, что среди таких негативных последствий и ослабление курса рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире наблюдается экономический спад из-за пандемии коронавирусной инфекции. Экономисты считают, что разразившийся экономический кризис будет сильнейшим с момента Великой депрессии 30-х годов XX века.