Екатеринбург, , 17:24 — REGNUM Уральская промышленность, в том числе оборонная отрасль, мобилизовалась на выпуск продукции медицинского назначения, обеспечение больниц техникой, оборудованием, комплектующими, необходимыми для борьбы с COVID-19. Об этом 10 апреля заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании научно-технического совета по медицинской технике. Усилия региона получили высокую оценку министерства промышленности и торговли РФ.

«Спасибо губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву за уникальный вклад региона в развитие промышленности. Потому что именно сохранение уникальных компетенций свердловских заводов привело к тому, что на сегодняшний день мы имеем самостоятельную возможность развивать производство медицинской техники в сложных условиях, отвечать на все вызовы, которые сегодня перед нами стоят. <…> Правительство Российской Федерации готово оказывать всем предприятиям максимальную поддержку в части быстрого развития и импортозамещения комплектующих. Вы — основная надежда сейчас. Каждый регион смотрит на работу ваших предприятий», — сказал на заседании заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

Он также подчеркнул, что предприятия отрасли мобилизовали сегодня свои мощности: запустили ночные смены, «наращивают свои объемы по выпуску медицинской техники как в Отечественную войну». По словам заместителя министра, план на апрель — увеличить объемы в восемь раз, в мае — в 25 раз и в июне — в 30 раз.

Губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что упрочение позиций промышленного комплекса, выполнение гособоронзаказа, укрепление конкурентоспособности уральской продукции в условиях борьбы с коронавирусом обретают особую актуальность.

«Сегодня у нас более 50 предприятий выпускают широкий спектр продукции медицинского назначения. Отмечу, что Свердловская область является лидером среди регионов Российской Федерации по производству аппаратов искусственной вентиляции легких. В настоящее время ежедневно выпускается до 25 аппаратов. Правительством Свердловской области во взаимодействии с предприятиями ведется работа по развитию кооперации для увеличения объемов производства. До конца апреля планируется увеличить объемы почти в 10 раз», — сказал Евгений Куйвашев.

Он сообщил, что на территории региона работают три крупнейших производителя ИВЛ: Уральский приборостроительный завод, «Тритон-Электроникс» и Уральский оптико-механический завод.

Еще один пример развития отрасли в регионе — производство респираторов с фильтром высокой защиты, налаженное предприятием «Уралспецзащита» в городе Полевской. В настоящий момент каждый день выпускается 2,5 тысячи изделий. Только за последнюю неделю малые и средние компании региона общими усилиями сшили свыше одного миллиона тканевых, марлевых медицинских одноразовых масок, обеспечили выпуск дезинфицирующих средств и защитных комбинезонов.

Для объединения и координации усилий по развитию отрасли крупнейшие разработчики и производители медицинской техники сегодня на полях заседания подписали соглашение о создании консорциума. В него вошли компания «ШВАБЕ», концерн Радиоэлектронные технологии, «АЛМАЗ-АНТЕЙ», корпорация Тактическое ракетное вооружение и концерн «Моринформсистема-Агат».