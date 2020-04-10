Ашхабад, , 17:20 — REGNUM Министерство иностранных дел Туркмении провело телемост с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакием Сагирашвили. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Представители МИДа, туркменской логистической ассоциации, «Туркменских железных дорог», «Туркменавтотранспорта», «Туркменских авиалиний» и «Туркменских морских и речных путей» обсудили с грузинским чиновником вопросы сотрудничества между Туркменией и Грузией в сфере транспорта и логистики.

Основной акцент участники переговоров сделали на теме перспективах создания транспортно-транзитных коридоров между Азией и Европой, которые предоставят Туркмении и Грузии возможность доставлять грузы к европейским портам.