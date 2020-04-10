Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Пересмотрев параметры кредитных каникул, власти показали, кого именно они намерены поддерживать: наименее обеспеченных граждан и самый массовый сегмент рынка, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 апреля, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что лимит по ипотечным кредитам, позволяющий воспользоваться кредитными каникулами, будет повышен до 4,5 млн рублей в Москве, 3 млн рублей — в Подмосковье, Петербурге и регионах Дальнего Востока. Изначально лимит для всех регионов страны был установлен на уровне 1,5 млн рублей.

« Когда была названа сумма в 1,5 млн рублей, у нас это вызвало просто оторопь. Потому что даже по стране средняя сумма ипотечного кредита — 2,2 млн рублей, а в столичных регионах она, разумеется, еще выше.

То, что предлагалось изначально — это вообще не было помощью. Тем более что 1,5 млн рублей — это должна была быть именно сумма кредита, а не остаток, то есть люди, которые часть суммы уже выплатили, на помощь рассчитывать все равно не могли бы.