Ульяновск, , 17:02 — REGNUM В Ульяновской области на территории индустриального парка будет построен завода по производству углекислого газа (жидкой углекислоты). В проект будет вложено 136 млн рублей. Соответствующее соглашение о реализации проекта подписали сегодня, 10 апреля, губернатор Сергей Морозов, руководитель Корпорации развития региона Сергей Васин и директор ООО «Гранкорт» Илья Мухорин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам заседания совета по инвестициям, которое прошло в онлайн-формате.

В Ульяновской области на территории индустриального парка будет построен завода по производству углекислого газа. При подписании соглашения Ulgov.ru

Руководитель области Сергей Морозов отмечает, что несмотря «на достаточно непростую экономическую ситуацию» из-за распространения коронавируса, в регионе продолжают «развиваться и двигаться вперёд».

«Предприятия региона постепенно возвращаются к работе. Кроме того, в области появляются новые инвестиционные проекты», — отметил Сергей Морозов, напомнив, что ранее президент Владимир Путин поставил перед задачу сохранить предприятия и оказать им максимальную поддержку.

Один из инвестиционных проектов — завод по производству углекислого газа планируется построить к концу 2021 года на базе индустриального «Новоульяновск», заявленный объём инвестиций — 136 млн рублей. Первый этап предполагает создание около 20 рабочих мест.

Сергей Васин подчёркивает, что углекислота «востребована в различных отраслях» — в частности, в АПК, медицине и фармацевтике, пищевой и химической промышленности, металлургии, при производстве бумаги, в системах пожаротушения. Уже есть предварительные договоренности с оптовыми покупателями и крупными потребителями.

«Несмотря на сложную ситуацию, инвестор не изменил планы», — сказал руководитель корпорации развития.

В свою очередь, Илья Мухорин поблагодарил за помощь в подборе «подходящего земельного участка», что «во многом обусловило выбор Ульяновской области в качестве площадки размещения производства». По его словам, в перспективе предприятие рассчитывает расширить деятельность на территории регионе.

Кроме того, на заседании был представлен проект по созданию инновационного высокотехнологичного предприятия по производству стекловолокна и изделий на его основе. По словам генерального директора ООО «Платформа» Рушана Хасянова, его разместить на территории ПОЭЗ «Ульяновск», объём инвестиций оценивается в 7 млрд рублей. Всего предполагается создание 280 новых рабочих мест.

Также был рассмотрен проект государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Он предполагает строительство лечебно-диагностического корпуса на базе одного из учреждений здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на заседании правительства Ульяновской области был рассмотрен законопроект, устанавливающий налоговые льготы для региональных инвестиционных проектов. Речь идёт об обнулении ставки налога на имущество организаций со сроком действия до 31 декабря 2028 года включительно. Кроме того, для региональных инвестиционных проектов предусмотрено снижение налоговой ставки на прибыль организаций, подлежащей зачислению в региональный бюджет, до 10% (в федеральной части установлена в размере 0%).