Нарьян-Мар, , 17:02 — REGNUM В Ненецком автономном округе некоторые предприятия малого и среднего бизнеса возобновят работу с 11 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

После трехнедельного перерыва в регионе откроются салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные кабинеты, солярии, сауны, тренажерные залы. При этом организации должны соблюдать ряд требований: измерять температуру посетителям, следить за соблюдением дистанции между людьми и иметь месячный запас антисептиков. Все сотрудники организаций на работе должны быть в защитных масках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком АО до сих пор не зарегистрирован ни один случай заражения новым коронавирусом. В округе проведено более 500 исследований.