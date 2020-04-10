Ярославль, , 16:56 — REGNUM В Ярославской области растет число людей, ищущих работу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на интерактивный портал службы занятости населения Ярославской области.

Ярославская служба занятости в конце марта Александр Торопов

В январе ярославцы подали 761 заявление о поиске работы, в феврале — 752, а в марте их количество выросло до 913. Количество состоящих на регистрационном учете выросло с 3355 в январе до 3670 в марте. Численность получающих пособие по безработице увеличилось с 2042 в январе до 2103 в марте.

При этом количество людей, снятых с учета (в том числе нашедших работу), напротив, снижается — с 816 в январе до 671 в марте. Количество работодателей, обратившихся за подбором работников, сократилось с 60 до 52, уменьшилась и потребность в работниках.

Судя по всему, статистика зафиксировала лишь самое начало кризиса рынка труда из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Стоит отметить, что и в саму службу занятости сейчас попасть можно лишь по предварительной записи. Кроме того, далеко не все потерявшие работу спешат на биржу труда, надеясь решить проблемы самостоятельно.

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