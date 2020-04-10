Москва, , 16:56 — REGNUM Федеральный бюджет в I квартале 2020 года исполнен с профицитом в 12,408 млрд рублей, или 0,05% ВВП. Такую предварительную оценку приводит 10 апреля Министерство финансов России.

Согласно данным ведомства, в январе-марте в бюджет поступило 4 трлн 730,4 млрд рублей доходов, что составляет 23% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов.

Расходы бюджета за три месяца исполнены в объёме 4 трлн 717,9 млрд рублей, или 24% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 22,7% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба в I квартале перечислила в бюджет 3 трлн 153,2 млрд рублей доходов, что составляет 24% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2020 год. От Федеральной таможенной службы поступило 1 трлн 188,1 млрд рублей, или 21,7% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органов за три месяца перечислили в бюджет 389 млрд рублей, или 19,9% к прогнозным показателям на 2020 год.