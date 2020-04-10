Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM В Ростовской области продлили мораторий на проверки бизнеса. Запрет будет действовать до 1 июля 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 10 апреля.

Принятый ранее документ предусматривал отмену проверок бизнеса до 1 мая 2020 года. При этом сформирован перечень внеплановых проверок, которых избежать не удастся.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в ближайшее время режим самоизоляции для бизнеса может быть смягчён.

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