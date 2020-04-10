Москва, , 16:42 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором в I квартале 2020 года составил $17 млрд, сократившись на 29,2% в годовом выражении. Такие данные приводит 10 апреля пресс-служба Банка России.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе — марте 2020 года составило $17 млрд ($24 млрд годом ранее)», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, в отличие от ситуации в I квартале 2019 года, прочие секторы сократили обязательства перед нерезидентами и заметно уменьшили размещение финансовых активов за рубежом.

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса России в январе — марте 2020 года, по предварительной оценке регулятора, уменьшился более чем на треть и составил $21,7 млрд против $33,6 млрд за аналогичный период прошлого года.

В комментарии отмечается, что определяющим стало сокращение сальдо торгового баланса «за счёт снижения экспортных поставок энергоносителей на фоне негативной ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках при сохранении на сопоставимом уровне товарного импорта».

«Ухудшение экономической ситуации повлияло и на внешнюю торговлю услугами: по итогам квартала, по оценке Банка России, сократился как экспорт, так и импорт услуг, при этом наиболее заметно, снизились объёмы импорта транспортных услуг и услуг по статье «поездки», — указывается в пресс-релизе.

В ЦБ также обращают внимание, что сложившийся результат по операциям, отражаемым в текущем счёте платёжного баланса, обусловил чистое кредитование страной остального мира «преимущественно в форме погашения внешних обязательств и размещения финансовых активов частного сектора».