Красноярск, , 16:39 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, расширяющий перечень организаций, которые могут продолжить деятельность в режиме самоизоляции.

Как сообщили ИА REGNUM 10 апреля в краевом правительстве, в обновленный список добавились свыше 20 видов деятельности, в том числе магазины семян и садового инвентаря, автосервисы, салоны красоты (с медицинской лицензией), ремонт бытовой техники и другие.

По словам вице-премьера краевого правительства Сергея Верещагина, в дальнейшем возможно как расширение, так и сокращение перечня организаций, допущенных к работе. Всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Верещагин подчеркнул, что работающие предприятия «должны неукоснительно соблюдать превентивные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции». Деятельность предприятий-нарушителей может быть приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 10 апреля подтверждено 39 случаев COVID-19.

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