Москва, , 16:37 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса и простоя предприятий экономике России потребуется значительно больше средств, нежели есть в Фонде национального благосостояния, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Посмотрим на другие страны. США тратят на поддержку экономики в условиях кризиса более 10% ВВП. Франция, Австрия используют на антикризисную политику гораздо больше, чем США. Та же Франция тратит 15% ВВП. Это при условии, что французы гораздо более состоятельные люди, чем жители РФ. У них накоплены денежные запасы, у них богатый внутренний рынок, у них нет такого кричащего социального неравенства и так далее, — сказал Комолов. — Соответственно России надо тратить никак не меньше средств на поддержку экономики в условиях пандемии. И даже тех накопленных ресурсов, которые есть, не хватит. В ФНБ накоплено около 12 трлн рублей. И если мы берем 10−15% ВВП, которые тратят развитые страны, то это больше 15 трлн рублей, и таких денег нет даже в ФНБ».

А стало быть, как полагает Комолов, не исключено, что правительству России придётся прибегать к расширению государственного долга и применять целый ряд других инструментов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об оперативном использовании средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита федерального бюджета.