Москва, , 16:13 — REGNUM Покупка правительством России акций Сбербанка у ЦБ РФ в настоящее время позволит правительству России извлечь дополнительные средства на проведение антикризисной политики, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Правительство России приобрело у Центрального банка РФ 50% акций Сбербанка, заплатив за одну акцию немногим более 189 рублей.

«Идея о продаже Сбербанка правительству озвучивалась ранее в совсем иных макроэкономических условиях, — призвал не забывать Комолов. — Впервые речь об этом зашла в декабре 2019 года, когда не было ни намёка на масштабную пандемию, никто не мог предположить, что нефть упадёт в цене, и тогда продажа акций Сбербанка объяснялась таким образом, что правительство сможет использовать некоторые средства ФНБ в обход устава самого ФНБ: Центральный банк продаёт правительству акции, то есть фактически средства ФНБ инвестируются в покупку акций Сбербанка, потом у ЦБ РФ образуется прибыль, и эта прибыль частично возвращается правительству. Почему частично? Потому что у ЦБ РФ возникают большие убытки, связанные с санацией ряда коммерческих банков, которую он осуществлял в прошлые годы. Тогда речь шла о том, что через такую сделку государство покрывало издержки частного сектора».

Иными словами, как объяснил Комолов, логика была такая: Центральный банк России сначала покупает токсичные активы, у него возникает убыток, который покрывается за счёт средств ФНБ благодаря продаже акций Сбербанка.

«Но это было два-три месяца назад. Сегодня ситуация иная. Если прежде наше правительство изначально действовало в интересах крупного бизнеса, закрывая убытки крупных банков, которые принял на себя ЦБ, то сейчас, когда надо принимать экстренные меры, продажа Сбербанка правительству может быть очень кстати, так как позволит правительству извлечь дополнительные средства на осуществление антикризисной политики», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 50% от общего количества обыкновенных акций Сбербанка России выкуплены у ЦБ 10 апреля на средства Фонда национального благосостояния. Всего приобретено 11 млрд 293 млн 474 тыс. акций за 2 трлн 139 млрд 435,71 млн рублей.