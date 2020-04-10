Вашингтон, , 16:08 — REGNUM Уже во втором квартале 2020 года уровень безработицы в Соединённых Штатах взлетит до рекордного уровня со времён Великой депрессии. Такие прогнозы делают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

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Так, экономисты ожидают, что уровень безработицы достигнет 12,6%, что является самым высоким показателем с 1940-х годов. При этом, по прогнозам специалистов, уже в ближайшее время США столкнутся с самым большим сокращением ВВП, который с апреля по июнь упадёт в годовом выражении на 25%.

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По оценкам экспертов, процесс восстановления занятости населения в США будет медленным: к концу 2020 года безработица снизится лишь до 8,1%, а к 2022 году составит 5,4%. Рост экономики США, который специалисты прогнозируют во второй половине текущего года, также не будет стремительным. По прогнозам, ВВП страны в 2020 году снизится на 3,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства труда США, в период с 15 марта по 4 апреля 16,7 млн граждан страны подали заявки на получение пособия по безработице на фоне временного закрытия многих предприятий из-за распространения коронавируса.

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