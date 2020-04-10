Пекин, , 15:46 — REGNUM У дилеров KIA в Китае появилась модель KIA Optima нового поколения. Об этом сообщает издание Autohome.

По данным журналистов, обновлённое авто не только сильно изменилось внешне, но и стало еще более технологичным. Крыша новинки стала более покатой, а линия багажника получилась более короткой. Что же касается капота, то он стал гораздо длиннее. Сзади автомобиль отличается фонарями, объединёнными в единый блок. В топовой комплектации модель будет иметь дневные световые огни на светодиодных матрицах.

Отмечается, что длина автомобиля стала больше на 50 мм и равна 4 905 мм, а колесная база увеличилась до 2 850 мм.

В России появился тестовый вариант бизнес-седана. На данный момент автомобиль проходит сертификацию. Шестое поколение новинки появиться на российском авторынке позднее.

Информации о силовой установке KIA Optima для РФ пока нет. Есть предположение, что она будет такая же, как и у Hyundai Sonata.

Ранее автокомпания KIA представила обновлённую версию модели K9 с расширенным набором опций и тремя моторами в линейке агрегатов.

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