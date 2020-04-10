Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Логистические компании столкнулись со сложностями в условиях распространения коронавируса. Региональный директор структурного подразделения Kuehne + Nagel Санкт-Петербург Анастасия Кизулева обратила внимание, что быстро и не прогнозируемо меняется география и графики поставок клиентов. «Заводы, которые должны были производить грузы в ЮВА, были остановлены на карантин. Все постепенно возвращается к нормальному ритму работы, но пока многие заказы еще не пошли в производство. Сама транспортная составляющая (море, авто, авиа) достаточно гибкая. И даже при определенных ограничениях при пересечении границ, логисты всегда могут предложить альтернативный способ доставки, зачастую — комбинированными видами транспортировки», — заявила ИА REGNUM 10 апреля Кизулева.

По её словам, становится заметным влияние вируса на морские перевозки и движение барж в ЕС. «Правительства Италии и Испании объявили о приостановке работы компаний, не занимающихся производством жизненно важных товаров и услуг. Грузоперевозки разрешены, однако могут возникать сложности в связи с закрытием некоторых заводов и складов. Порты функционируют, хотя и с задержками приемки и выпуска грузов, а также таможенной обработки. В портах Италии они вызваны сокращением рабочих часов», — отметила Кизулева.

Она обратила внимание, что авиаперевозки продолжают выполняться. Тем не менее, в условиях прекращения работы большинства крупнейших пассажирских перевозчиков логистические компании испытывают ощутимую нехватку мощностей на всех основных маршрутах. «Перегруженность аэропортов и перераспределение грузовых маршрутов отражается на общей продолжительности доставки и сроках транзита. В целом грузовые суда вновь летают по расписанию, а перевозчики предлагают дополнительные чартеры на перегруженных направлениях, таких как Европа — США», — добавила эксперт.

«На фоне принятия новых мер со стороны ряда стран, ситуация в Европе развивается очень быстро. Несмотря на то, что наша сеть и все наши офисы на территории Европы работают, мы столкнулись с задержками на нескольких европейских границах в связи с усилением мер безопасности. Это отражается на многих других смежных транспортных маршрутах. Приостановка деятельности компаний — как грузоотправителей, так и грузополучателей — привела к снижению объемов перевозок, а также к необходимости сокращения частоты отправки отдельных рейсов и проведения переадресаций маршрутов. По некоторым направлениям могут быть задержки на 1−2 дня», — резюмировала Кизулева.